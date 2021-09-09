Мазепин считает, что Шумахер некорректно вел себя по отношению к нему
Пилот команды «Хааса» Никита Мазепин дал понять, что не считает себя виноватым в инцидентах с напарником Миком Шумахером на «Гран-при Нидерландов».
«В моем понимании тот, кто ведет себя не совсем корректно по отношению к напарнику, не должен ожидать корректную и уступчивую реакцию в свой адрес, — цитирует россиянина Autosport. — Инцидент в субботу мы обсудили, все всё знают и понимают.
В воскресенье я вел себя уверенно, но полностью следовал правилам, которые нам предписывают судьи. С моей стороны все было правильно. Мой напарник сказал в субботу: «Я проблем не вижу». Я в воскресенье тоже проблем не вижу. Двигаемся дальше. У меня никаких вопросов нет».
Во время квалификации предыдущего этапа «Формулы-1» в Нидерландах Мазепин и Шумахер едва не столкнулись, после чего оба выразили свое недовольство инцидентом, раскритиковав друг друга.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/72107-eto-f1-ne-dom-2-mazepin-ne-nameren-stroit-otnosheniya-s-shumaherom
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