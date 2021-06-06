Мазепин расстроен тем, что уступил позицию Шумахеру на финишной прямой

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал результат гонки на «Гран-при Азербайджана». Он финишировал на 14-м месте, а его напарник Мик Шумахер на 13-м.

«Немного расстроен тем, что уступил позицию напарнику на финишной прямой. В любом случае, 13 и 14 место — это неплохой результат для команды. Пусть он и стал возможен только благодаря возникновению неожиданных проблем у некоторых соперников. Хотя в целом все прошло для нас хорошо.

Сама гонка сложилась не так уж плохо. Раздражает то, что мы откатились назад из-за ряда факторов. У нас был нормальный темп, но нам пришлось много экспериментировать с настройками по ходу заезда, потому что с самого начала гонки на моем болиде начали перегреваться тормоза.

Пришлось смещать баланс, из-за чего у машины появилась сильная склонность к блокировке колес. Из-за этого один раз чуть не врезался в стену, и я потерял много времени», — приводит слова Мазепина Racefans.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Следующий этап «Формулы-1» пройдет во Франции с 18 по 20 июня.