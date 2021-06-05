Мазепин расстроен своим выступлением в квалификации «Гран-при Азербайджана»

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Азербайджана». Он занял 18-е место.

«По правде говоря, я впервые так расстроен своим выступлением с тех пор, как перешел в «Формулу-1», — цитирует россиянина Autosport 5 июня. — Моя команда инженеров, механиков и я на протяжении всего уик-энда поддерживали высокий темп. Было очень досадно ошибиться на быстром круге, учитывая то, что шины могли работать только на этом круге.

К сожалению, я пока не смог перенастроиться на то, что просто нужно доезжать круги. Я привык к тому, что одна десятая секунды может отделять от поула. Очевидно, что мы пока далеки от борьбы за высокие позиции, но я по-прежнему пытаюсь выкладываться на 101 процент. Я расстроен итогом квалификации».

Поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Гонка состоится 6 июня. Начало в 15.00 по московскому времени.