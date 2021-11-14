Мазепин рассказал о своем эмоциональном состоянии после квалификации «Гран-при Бразилии»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как реагирует на свои результаты в сезоне-2021.

После квалификации «Гран-при Бразилии» россиянин назвал себя идиотом. Он выбыл в первом сегменте и занял последнее место.

«У меня довольно сложный период в гонках и дело не только из-за баланса машины, но и из-за внутренних командных событий. Из-за этого результаты важны как никогда. И когда ты максимально близок к тому, чтобы показать хороший круг, но из-за чрезмерного усердия ошибаешься и все теряешь — это очень больно.

Я много работаю с разными специалистами, чтобы правильно вести себя за рулем болида с эмоциональной стороны. Но когда ты только выбираешься из кокпита и у тебя всего около четырех минут до встречи с журналистами, которые задают вопросы, возвращающие тебя к этим воспоминаниям, и ты понимаешь, что все могло сложиться иначе, то становится грустно.

На самом деле в моей жизни нет ничего, кроме гонок. Я полностью посвящаю себя им, и, конечно, расстраиваюсь, когда дела идут плохо», — приводит слова Мазепина Motorsportweek.

В спринт-квалификации Мазепин занял 20-е место. Гонка «Гран-при Бразилии» состоится 14 ноября в 20:00 по московскому времени.