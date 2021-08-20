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Мазепин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в начале сезона «Формулы-1»

17:29
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин высказался о первой половине сезона-2021 «Формулы-1».

«Я пережил достаточно тяжелые времена и многому научился. Я считаю, что хорошее психологическое состояние — это очень важно. Есть много людей, которым намного хуже, чем мне, так что я не могу жаловаться.

В конечном счете, когда я выехал на трассу в Бахрейне, для меня все было в новинку. Думаю, что уверенность в себе, о которой вы говорите, скорее относится к тому, что поначалу я был не так уверен, оказавшись за рулем совершенно нового для себя болида, на котором до этого на трассе я провел всего полтора дня тестов.

Понятно, что тесты — это одно. И совсем другое, когда вокруг тебя на трассе оказываются еще 19 очень быстрых гонщиков и вы едете на очень высокой скорости. В жизни нужно многому учиться. И я каждым днем я становлюсь лучше во всем, что делаю, и стараюсь прибавлять», — приводит слова Мазепина GP Fans.

В текущем сезоне Мазепин еще не набрал ни одного очка в личном зачете.

19 августа издание The Race опубликовало рейтинг пилотов «Формулы-1» по итогам первой половины сезона. Россиянин занял в нем последнее место, набрав три балла.

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/68730/mazepin-life-s-a-big-learning-curve-after-troubled-start-in-f1/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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