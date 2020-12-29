Мазепин рассказал о подготовке с датчиками из детектора лжи

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин рассказал о своем уровне владения иностранными языками.

«Сейчас у меня один физиотерапевт и один тренер, который отвечает за мою физическую подготовку, — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ». — Планирую перейти с ними в «Ф-1». Люди, которые подняли меня с колен, нужны, чтобы выступать в «Формуле-1». Готовимся на таких же датчиках, которые используются на детекторе лжи. С помощью дыхания и других вещей ты пытаешься снижать показатели стресса, что происходит на трассе».

«Живу в Англии параллельно с Россией, — добавил пилот. — 99 процентов моей команды — англичане. Владею английским и русскими языками. Планирую поднять уровень итальянского. Язык красивый, плюс необходим для «Ф-1». Мне нужно продвинуться вперед грамматически».

21-летний россиянин подписал контракт с «Хаасом» перед началом нового сезона.