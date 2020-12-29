Мазепин рассказал о конкуренции с Шумахером и рад быть единственным русским в «Формуле-1»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, какие цели он ставит перед собой на 2021 год.

«Цели на 2021 год? Абсолютно все мотивированы, все являются лучшими в своем деле, — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ». — Я буду одним из двух гонщиков в команде. Моя цель — опередить своего партнера по команде. Буду бороться в лучших способах, как я умею. Фамилия придает внимания, прессинга. Но когда ты опускаешь забрало шлема, то это все не отвлекает».

«Я очень жду Сочи, — добавил пилот. — Буду единственным русским гонщиком, который будет выступать в «Формуле-1». Это будет лучшая гонка независимо от результата».

Напомним, что партнером Мазепина по «Хаасу» будет Мик Шумахер.