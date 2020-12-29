Мазепин рассказал, когда он начнет подготовку к сезону

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, который ранее подписал контракт с «Хаасом», рассказал о подготовке к новому сезону.

«Дни до старта в «Формуле-1»? Еще не успел начать считать, — сказал Мазепин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Так или иначе сезон начнется в марте. На предсезонных тестах. К сожалению, цифра очень большая. Начну готовиться в январе 2021 год.

На данный момент у нас межсезонье, подготовка только в том виде, что я нахожусь с командой, знакомлюсь с сотрудниками. По виртуальным платформам. Сейчас — вводные этапе. Начиная с 1 числах января, прилечу в Англию и буду работать с командой лично".

Для 21-летнего Мазепина следующий сезон станет дебютным в «Формуле-1».