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Мазепин рассказал, что помогло ему улучшить результаты на «Гран-при Монако»

11:06
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказал мнением о том, что помогло ему улучшить результаты на «Гран-при Монако».

«Главное, как я провел неделю между Барселоной и Монако. После Испании я поехал в Англию и провел несколько продуктивных дней с командой. Мы много разговаривали и нашли общий подход, и я надеюсь, что так будет и дальше. Просто внес некоторые изменения, которые были необходимы.

Знаю, какой внешний фактор мне нужен. Не был уверен, увеличит ли это мою скорость, но знал, что это придаст мне уверенности, которую я в конце концов получил. Не могу сказать, что это ощущается как гора с плеч, но есть определенный позитивный настрой на 2022 год», - приводит слова Мазепина Grandpx.news.

Гонка на «Гран-при Монако» состоится 23 мая. Начало – в 16:00 по московскому времени. Мазепин стартует с 19-го места.

Дополнительная информация:

https://grandpx.news/mazepin-smiling-as-new-approach-pays-off/

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