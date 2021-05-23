Мазепин рассказал, что помогло ему улучшить результаты на «Гран-при Монако»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказал мнением о том, что помогло ему улучшить результаты на «Гран-при Монако».

«Главное, как я провел неделю между Барселоной и Монако. После Испании я поехал в Англию и провел несколько продуктивных дней с командой. Мы много разговаривали и нашли общий подход, и я надеюсь, что так будет и дальше. Просто внес некоторые изменения, которые были необходимы.

Знаю, какой внешний фактор мне нужен. Не был уверен, увеличит ли это мою скорость, но знал, что это придаст мне уверенности, которую я в конце концов получил. Не могу сказать, что это ощущается как гора с плеч, но есть определенный позитивный настрой на 2022 год», - приводит слова Мазепина Grandpx.news.

Гонка на «Гран-при Монако» состоится 23 мая. Начало – в 16:00 по московскому времени. Мазепин стартует с 19-го места.