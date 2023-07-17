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Сегодня, 10:17

Мазепин рассказал, что количество подопечных в его фонде увеличилось на 40 процентов

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Экс-пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал о работе своего благотворительного фонда «Мы выступаем как один», цель которого — поддержка спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам.

«За последние 3 месяца у нас заметный прирост подопечных, примерно плюс 40%, — отметил «СЭ» Никита Мазепин. — Подопечных у нас около 80-ти, а наше сообщество насчитывает порядка 1000 человек. Это друзья Фонда и неравнодушные к судьбе спортсменов. Для нас это большой успех за год работы.

Сейчас самый востребованный запрос [среди подопечных фонда] — обучение. На днях завершается первый поток курса, разработанного по запросу фонда факультетом глобальных процессов МГУ «Менеджмент и маркетинг в спорте». В сентябре запускаем второй поток. То, что делает фонд, никто еще не делал, можно сказать, мы пионеры. Поэтому смотрим, что нужно спортсменам сейчас, анализируем, учитываем в нашей стратегии.

Мы уделяем большое внимание повышению интереса к массовому спорту, особенно среди молодежи и подростков. Это создает здоровую среду, которая может всех объединять и вдохновлять. И еще это создает базу для формирования поколения будущих чемпионов. За год работы фонд провел десятки мероприятий. VK Fest — для нас важное событие, которое помогает поддерживать наше сообщество и продвигать эти ценности.

Также Мазепин подчеркнул важность подписания соглашения с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).

«Сейчас у фонда 15 партнеров, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве, но сама партнерская сеть много шире, — продолжил известный гонщик. — Не так давно подписали соглашение о сотрудничестве с ВФЛА. Помимо работы со спортсменами, оно предполагает новые форматы сотрудничества, проведение мероприятий, конференций и встреч. Ведем работу с другими федерациями. Двигаемся вперед».

Никита Мазепин
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