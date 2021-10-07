Мазепин проведет два ближайших этапа «Формулы-1» с главным гоночным инженером «Хааса» Комацу

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин проведет два ближайших этапа «Формулы-1» с главным инженером команды Аяо Комацу, сообщает Crash.net.

По информации источника, гоночный инженер Доминик Хэйнс, который работает с Мазепиным, пропустит две следующих гонки в Турции с США по личным причинам. Отметим, что Аяо Комацу ранее работал с первым российским пилотом «Формулы-1» Виталием Петровым.

«Гран-при Турции» пройдет с 8 по 10 октября. Следующий этап в США будет проходить с 22 по 24 октября.