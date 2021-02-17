Мазепин прошел процедуру подгонки сиденья

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин 17 февраля прошел процедуру подгонки сиденья на базе команды, сообщает пресс-служба «Хааса».

Предстоящий сезон станет для Мазепина дебютным в «Формуле-1». Его напарником станет сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — Мик Шумахер.

Прошлый сезон Мазепин провел в чемпионате «Формулы-2», по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачете серии.