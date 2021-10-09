Мазепин прокомментировал свое последнее место в квалификации «Гран-при Турции»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Турции».

«Прижимная сила была достаточно хорошей для сухой резины, но в первом повороте мне было трудно, и я вылетел с трассы. Пришлось заехать в боксы, чтобы поменять шины. После этого я вновь вернулся на трек и уже был недостаточно уверен в том, на каких участках трассы и как можно было ехать на пределе. Мы ожидали, что пойдет дождь, я должен был проехать 2 круга, но дождь так и не пошел. Мне нужно было сделать быстрый круг, я сделал его, но моей скорости оказалось недостаточно», — приводит официальный сайт «Хааса» слова Мазепина.

Мазепин занял последнее, 20-е место по итогам квалификации, но стартует в гонке с 19-й строчки благодаря тому, что с последней позиции стартует пилот «Феррари» Карлос Сайнс, оштрафованный за замену двигателя.

Гонка в рамках «Гран-при Турции» пройдет завтра, 10 октября, начало — в 15.00 (мск).