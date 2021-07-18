Мазепин прокомментировал столкновение с Шумахером на «Гран-при Великобритании»
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, почему он столкнулся со своим партнером Миком Шумахером во время спринт-квалификации «Гран-при Великобритании».
«Старт был достойный, я был им весьма доволен, — цитирует россиянина Motorsport.com. — Но на подходе к 3-му повороту я заблокировал колеса — и в этой непростой ситуации должен был как-то избежать жесткого контакта с напарником. А на заблокированных колесах не было возможности сделать это, не развернувшись».
Мазепин занял 19-е место в спринт-квалификации. Мик Шумахер — 18-й.
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/shumakher-i-mazepin-stolknulis-na-starte-sprinta-kto-vinovat/6632537/
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