Мазепин прокомментировал столкновение с Шумахером на «Гран-при Великобритании»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, почему он столкнулся со своим партнером Миком Шумахером во время спринт-квалификации «Гран-при Великобритании».

«Старт был достойный, я был им весьма доволен, — цитирует россиянина Motorsport.com. — Но на подходе к 3-му повороту я заблокировал колеса — и в этой непростой ситуации должен был как-то избежать жесткого контакта с напарником. А на заблокированных колесах не было возможности сделать это, не развернувшись».

Мазепин занял 19-е место в спринт-квалификации. Мик Шумахер — 18-й.