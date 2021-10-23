«Чувствуется, что у трассы свой особый характер». Мазепин — о последнем месте во второй тренировке в США
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин после второй практики перед «Гран-при США» отметил, что у трассы особый характер. Россиянин показал 20-й результат.
«Трасса неровная, но скоростная, а это не очень хорошее сочетание, но зато, конечно, чувствуется, что у нее свой особый характер. День был непростым из-за трафика, круг здесь очень длинный, но по какой-то причине я не смог все связать воедино.
Видел, что многие на это жаловались, ведь, к сожалению, деградация здесь очень велика, и на одном быстром круге нам не удалось показать нужную скорость. Но завтра нужно добиться улучшений", — цитирует F1 News Мазепина.
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