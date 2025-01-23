Мазепин прокомментировал новых пилотов «Ф-1»

Бывший пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал про новичков «Формулы-1».

«Я многих из ребят знал в своей спортивной карьере, потому что со многими выступал, и без зазрения совести могу сказать, что четырех из пяти я обгонял по таблице чемпионатов. Поэтому здесь такие двоякие чувства, что вроде бы хочется быть там же, где и они, но я почему-то в Москве. А так, я очень рад, что спорт молодеет и в «Формуле-1» мы видим пять новых пилотов. Очень классно, что молодые ребята получают шанс двигаться вперед», — приводит слова Мазепина Forbes.ru.

В 2021 году Мазепин выступал в «Формуле-1» за команду «Хаас». Его лучшим результатом в чемпионате стало 14-е место.