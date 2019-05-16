Мазепин прокомментировал лучшее время во второй день тестов в Барселоне

Российский автогонщик Никита Мазепин поделился впечатлениями от дебютных тестов в составе "Мерседес". 20-летний пилот показал лучшее время в Барселоне, опередив партнера Даниила Квята по "Торо Россо" Александра Албона и представителя "Феррари" Антонио Фуоко.

– Невероятный день! Стать частью этой команды, пусть даже всего на день – это совершенно особые ощущения. Каждый молодой гонщик мечтает однажды получить такой шанс – и сегодня моя мечта сбылась. Я счастлив! – приводит слова Мазепина пресс-служба "Мерседеса".

Важно, что и с точки зрения проделанной работы день получился успешным. Мы собрали большой объем информации, сделали все, что планировали, я был стабилен на дистанции, что важно для команды. Вечером мы были быстры на коротких сериях кругов – эта машина великолепна! Команда очень много с ней работает – и вы чувствуете результат этих усилий, когда садитесь за руль.