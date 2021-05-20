Мазепин признался, что не обращает внимания на негативные комментарии о себе

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что не обращает внимание на негативные комментарии в социальных сетях.

«Чтобы ощущать этот негатив, нужно быть активным пользователем соцсетей, а я редко ими пользуюсь. Обычно смотрю какие-то вещи о спорте или в аккаунте «Формулы-1» – там интересный контент. Но я почти не читаю, что пишут люди.

А во время уик-энда вообще этого не замечаю, потому что использую телефон только для связи с командой», – приводит слова Мазепина Grandpx.news.

В текущем сезоне российский гонщик финишировал в трех гонках из четырех, каждую из них он завершал последним среди находящихся на трассе.

20 мая Мазепин занял 17-е место по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Монако», которое проходит с 20 по 23 мая.