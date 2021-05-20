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Мазепин признался, что не обращает внимания на негативные комментарии о себе

15:57
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что не обращает внимание на негативные комментарии в социальных сетях.

«Чтобы ощущать этот негатив, нужно быть активным пользователем соцсетей, а я редко ими пользуюсь. Обычно смотрю какие-то вещи о спорте или в аккаунте «Формулы-1» – там интересный контент. Но я почти не читаю, что пишут люди.

А во время уик-энда вообще этого не замечаю, потому что использую телефон только для связи с командой», – приводит слова Мазепина Grandpx.news.

В текущем сезоне российский гонщик финишировал в трех гонках из четырех, каждую из них он завершал последним среди находящихся на трассе.

20 мая Мазепин занял 17-е место по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Монако», которое проходит с 20 по 23 мая.

Дополнительная информация:

https://grandpx.news/mazepin-doesnt-see-social-media-negativity/

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