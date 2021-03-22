Мазепин признался, что до сих пор не верит в свой дебют в «Формуле-1»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от дебютного сезона в «Формуле-1».

«Пришло ли осознание, что совсем скоро состоится первый «Гран-при»? Нет, пока нет. Конечно, я понимаю, что уже через несколько дней все начнется. Но по-прежнему это кажется нереальным, ведь ожидание было таким длительным. Надеюсь, пройдет гладко. Думаю, что я готов. Никаких сомнений.

Как себя чувствую, учитывая, что выйду на старт вместе с Хэмилтоном, Алонсо и Феттелем? Конечно, это просто нереально, что я окажусь с ними на одной трассе. Я следил за этими ребятами по ТВ, наблюдал за их успехами и достижениями с юных лет. Я — большой поклонник Формулы-1. Каждое воскресенье сидел и смотрел гонки по телевизору. Надеюсь, что смогу многому у них научиться", — приводит слова Мазепина официальный сайт «Хааса».

Пилот «Хааса» Никита Мазепин дебютирует в сезоне-2021 «Формулы-1». Его напарником по команде станет Мик Шумахер.

Первый этап «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.