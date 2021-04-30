Мазепин присоединился к акции по бойкоту соцсетей
15:01
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин принял участие в акции против хейта в интернете. Она подразумевает бойкот социальных сетей в ближайшие выходные.
Изначально акция была организована британскими спортивными организациями и спортсменами для борьбы с хейтом в интернете.
«Чтобы поддержать спортивное сообщество, я присоединюсь к бойкоту социальных сетей в этот уик-энд. Нужны действия, и я присоединяюсь к призыву к изменениям», — написал Мазепин в Instagram.
Ранее об участии в акции объявили пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, представитель «Макларена» Ландо Норрис и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.
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