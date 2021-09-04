Мазепин предъявил претензии Шумахеру: «Он запорол мою последнюю попытку намеренно»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин заявил, что крайне недоволен действиями партнера по команде Мика Шумахера в квалификации «Гран-при Нидерландов».

Российский гонщик также отметил, что на «Гран-при Нидерландов» была его очередь выбирать позицию на трассе в квалификации.

«Я должен был ехать первым, определять темп на круге выезда из боксов, и напарник не должен был обгонять. Но это случилось. Он во второй раз меня обогнал и стал сдерживать. Я поговорю с командой о произошедшем.

Шумахер запорол мою последнюю попытку намеренно. Я недоволен. Если ты делаешь это один раз — окей, ты не знал об этом. Но если ситуация повторяется, значит, он действовал целенаправленно. Внутри команды не должно быть трений. В этом нет смысла — меня подставили. Я уже сообщил команде, что думаю, и они согласились — не знаю, что скажет другая сторона», — цитирует Мазепина The Race.

По итогам квалификации россиянин занял последнее место, немец — предпоследнее.