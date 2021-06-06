Мазепин предложил раскритиковать Хэмилтона и Переса за повторение ошибок россиянина
Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин обратился к критикам после квалификации «Гран-при Азербайджана». По словам россиянина, другие пилоты обгоняли соперников в конце прогревочных кругов, за что Мазепина критиковали в начале сезона-2021.
«Для меня ситуация предельно ясна. Правда, в этом случае я хотел бы обратиться к людям, которые критиковали меня: покритикуйте и остальных! Правила есть правила, они должны быть одинаковыми для всех гонщиков. Я видел, как лучшие в «Формуле-1» делают то же, за что ругали меня — Льюис Хэмилтон, Серхио Перес. Без обид, но давайте определимся с маршрутом, по которому хотим двигаться в «Формуле-1», — приводит GPFans слова Мазепина.
Мазепин проводит дебютный сезон в «Формуле-1». Лучшим результатом россиянина является 17-е место в рамках «Гран-при Эмилии-Романьи» и «Гран-при Монако».
Сегодня, 6 июня состоится гонка «Гран-при Азербайджана». Начало — в 15.00 (мск). Мазепин стартует с 18-го места.
Дополнительная информация:
https://www.gpfans.com/en/f1-news/65798/mazepin-calls-for-hamilton-criticism-after-chaotic-baku-qualifying/
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