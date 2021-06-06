Мазепин предложил раскритиковать Хэмилтона и Переса за повторение ошибок россиянина

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин обратился к критикам после квалификации «Гран-при Азербайджана». По словам россиянина, другие пилоты обгоняли соперников в конце прогревочных кругов, за что Мазепина критиковали в начале сезона-2021.

«Для меня ситуация предельно ясна. Правда, в этом случае я хотел бы обратиться к людям, которые критиковали меня: покритикуйте и остальных! Правила есть правила, они должны быть одинаковыми для всех гонщиков. Я видел, как лучшие в «Формуле-1» делают то же, за что ругали меня — Льюис Хэмилтон, Серхио Перес. Без обид, но давайте определимся с маршрутом, по которому хотим двигаться в «Формуле-1», — приводит GPFans слова Мазепина.

Мазепин проводит дебютный сезон в «Формуле-1». Лучшим результатом россиянина является 17-е место в рамках «Гран-при Эмилии-Романьи» и «Гран-при Монако».

Сегодня, 6 июня состоится гонка «Гран-при Азербайджана». Начало — в 15.00 (мск). Мазепин стартует с 18-го места.