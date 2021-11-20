Мазепин пожаловался на технические проблемы с машиной «Хааса» в Катаре
20:21
Гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал о проблемах с машиной по ходу гоночного уикэнда в Катаре.
«Наверное, в общей сложности я проехал десять кругов на абсолютно новом для меня автодроме.
Команда прекрасно себя проявила: за очень короткий срок подготовила машину и поменяла все, что можно поменять. Это просто чудо. Над болидом работали не только мои механики, но и бригада Мика. Они сделали нечто особенное, но квалификация вышла тяжелой», — цитирует Мазепина сайт «Хааса».
В пятницу Мазепин пропустил вторую тренировку, а в субботу фактически не участвовал в третьей из-за технических проблем. Тем не менее, команда подготовила болид к квалификации.
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