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Мазепин получил штраф за проезд на красный свет

17:50
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Британский суд оштрафовал российского гонщика команды «Формулы-1» «Хаас» Никиту Мазепина за нарушение правил дорожного движения, сообщает RaceFans.

В июне 2020 года 21-летний пилот проехал на красный свет. Суд постановил, что Мазепин должен заплатить штраф в размере 274 фунтов стерлингов. Также россиянин получил три штрафных балла в свои водительские права.

Мазепин в декабре 2020 года подписал многолетний контракт с «Хаасом».

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