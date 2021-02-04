Мазепин получил штраф за проезд на красный свет

Британский суд оштрафовал российского гонщика команды «Формулы-1» «Хаас» Никиту Мазепина за нарушение правил дорожного движения, сообщает RaceFans.

В июне 2020 года 21-летний пилот проехал на красный свет. Суд постановил, что Мазепин должен заплатить штраф в размере 274 фунтов стерлингов. Также россиянин получил три штрафных балла в свои водительские права.

Мазепин в декабре 2020 года подписал многолетний контракт с «Хаасом».