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Мазепин показал худшее время в третьей практике «Гран-при Эмилии-Романьи»

13:10
Болид команды «Хаас». Фото HaasF1Team.
Болид команды «Хаас». Фото HaasF1Team.
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Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал худшее время по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Эмилии-Романьи».

Мазепин проиграл 2,440 секунды пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, который показал лучшее время практики — 1.14,958. Второе место — у Ландо Норриса из «Макларена», третьим стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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