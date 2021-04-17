Мазепин показал худшее время в третьей практике «Гран-при Эмилии-Романьи»

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал худшее время по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Эмилии-Романьи».

Мазепин проиграл 2,440 секунды пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, который показал лучшее время практики — 1.14,958. Второе место — у Ландо Норриса из «Макларена», третьим стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.