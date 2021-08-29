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Мазепин показал быстрейший круг быстрейший круг на «Гран-при Бельгии»

23:00
Никита Мазепин. Фото "Хаас".
Никита Мазепин. Фото &quot;Хаас&quot;.
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Самый быстрый круг на «Гран-при Бельгии» показал российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин. Это его первое подобное достижение в «Формуле-1».

Время россиянина — 3.18,016. Все круги, которые пошли в зачет, гонщики проехали за машиной безопасности из-за плохой погоды. В связи с сильным дождем гонка не была проведена в полном объеме.

При этом россиянин не получит очко за лучший круг, так как он занял место вне первой десятки. Мазепин показал 17-й результат.

Победителем гонки признан Макс Ферстаппен из «Ред Булла». В тройку лучших вошли также Джордж Расселл («Уильямс») и Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

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Евгений Петров все материалы автора

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