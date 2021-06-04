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Мазепин показал 20-е время в первой практике и повредил болид

12:59
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал лучшим в первой свободной практике «Гран-при Азербайджана» в Баку. Свой лучший круг он проехал за 1 минуту 43,184 секунды.

Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0,043). Замкнул тройку его партнер по команде Карлос Сайнс-младший (+0,337).

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время (+3,761). Под конец сессии он вернулся в боксы, так как повредил заднее антикрыло.

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