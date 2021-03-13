Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин подвел итоги первого дня предсезонных тестов «Формулы-1».

«Это был отличный день, мне повезло, что сессия прошла без проблем. В первый день тестов обычно не все идет так, как запланировано, но главное, что мы смогли проехать достаточно кругов. Было приятно наконец выехать на трассу после долгой работы на симуляторе. Условия на трассе были непростыми, я никогда не видел столько песка в Бахрейне. Я доволен физической формой. Между «Формулой-2» и «Формулой-1» большая разница, но я удовлетворен первым днем работы», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

Мазепин занял 15-е место по итогам первого дня тестов, опередив своего партнера по команде, Мика Шумахера. Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне проходят с 12 по 14 марта.

Сезон-2021 стартует 28 марта гонкой в Бахрейне.