Мазепин подвел итоги первого дня «Гран-при Нидерландов»
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился впечатлениями от первого дня «Гран-при Нидерландов».
«Было гораздо веселее, чем я ожидал. Когда впервые проехал бэнкинг в последнем повороте, мое тело испытало нечто совершенно новое — было круто! Разумеется, в болиде «Формулы-1» ощущения особенные.
В целом день получился довольно трудным. В первой практике был очень доволен машиной. Затем мы внесли ряд изменений, которые с учетом изменившегося состояния трассы работали не совсем так, как мы рассчитывали. Мы извлекли много уроков и с нетерпением ждем третью тренировку», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.
Во время второй сессии свободных заездов Мазепин не справился с управлением и вылетел в гравийную ловушку, из которой не смог выбраться самостоятельно.
«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября.
Дополнительная информация:
https://www.haasf1team.com/news/dutch-grand-prix-friday-practice-recap
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