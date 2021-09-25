Мазепин подвел итоги квалификации «Гран-при России»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал результаты квалификации «Гран-при России». Он занял 19-е место.

«Мы разделили стратегии, потому что не были уверены, как именно промежуточные шины будут работать на трассе в Сочи. В Спа, например, шины начинали работать после двух кругов. Здесь же после пяти кругов.

В середине первого сегмента мне удавалось демонстрировать очень хороший темп, когда шины начали работать. В конце же мне удалось проехать только два круга подряд и шины не успели включиться.

В итоге мы могли бы оказаться на одну-две позиции выше. Это бы мало что изменило в общей картине, но по крайней мере у нас бы появились дополнительный варианты стратегии внутри команды", — приводит слова Мазепина Racefans.

Лучший результат по итогам квалификации показал Ландо Норрис из «Макларена». Второе время установил пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Замкнул тройку Джордж Расселл из «Уильямса».