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Мазепин подвел итоги квалификации «Гран-при России»

22:24
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал результаты квалификации «Гран-при России». Он занял 19-е место.

«Мы разделили стратегии, потому что не были уверены, как именно промежуточные шины будут работать на трассе в Сочи. В Спа, например, шины начинали работать после двух кругов. Здесь же после пяти кругов.

В середине первого сегмента мне удавалось демонстрировать очень хороший темп, когда шины начали работать. В конце же мне удалось проехать только два круга подряд и шины не успели включиться.

В итоге мы могли бы оказаться на одну-две позиции выше. Это бы мало что изменило в общей картине, но по крайней мере у нас бы появились дополнительный варианты стратегии внутри команды", — приводит слова Мазепина Racefans.

Лучший результат по итогам квалификации показал Ландо Норрис из «Макларена». Второе время установил пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Замкнул тройку Джордж Расселл из «Уильямса».

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/09/25/tyre-warm-up-problems-behind-mazepins-four-second-deficit-to-schumacher/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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