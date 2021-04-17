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Мазепин подвел итоги квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

18:12
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Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин подвел итоги квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Выходя на квалификацию, мы, конечно, ожидаем, что не будет никаких инцидентов, а потом на трассе внезапно что-то происходит и у всех становится меньше времени. Это стресс. Сегодня было трудно показать оптимальное время, потому что трасса была очень холодной, было важно работать над температурой шин. Для этого нужно ехать очень быстро, а остальные машины заставляли сбавлять скорость. Произошло много, но пока моя карьера двигается по восходящей, я доволен. Думаю, мы извлекаем максимум из машины и закладываем хороший фундамент», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

Мазепин вылетел в первом сегменте квалификации, заняв 19-е место.

Гонка «Гран-при Эмилии-Романьи» состоится завтра, 18 апреля. Начало — в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/emilia-romagna-grand-prix-qualifying-recap-0

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