Мазепин подвел итоги квалификации «Гран-при Абу-Даби»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал результат квалификации «Гран-при Абу-Даби». Он показал худшее, 20-е время.

«Тяжелая сессия, но возможности еще будут. Гонка — это всегда другой вызов, где появляются другие шансы в сравнении с квалификацией.

Конфигурация трассы новая, так что «Гран-при» получится интересным. Я и сегодня готов гоняться — не хочу ждать до завтра», — приводит слова Мазепина пресс-служба команда.

Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Гонка состоится 12 декабря в 16:00 по московскому времени.