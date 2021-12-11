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Мазепин подвел итоги квалификации «Гран-при Абу-Даби»

19:07
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал результат квалификации «Гран-при Абу-Даби». Он показал худшее, 20-е время.

«Тяжелая сессия, но возможности еще будут. Гонка — это всегда другой вызов, где появляются другие шансы в сравнении с квалификацией.

Конфигурация трассы новая, так что «Гран-при» получится интересным. Я и сегодня готов гоняться — не хочу ждать до завтра», — приводит слова Мазепина пресс-служба команда.

Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Гонка состоится 12 декабря в 16:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/abu-dhabi-grand-prix-qualifying-recap-3

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Екатерина Савостина все материалы автора
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