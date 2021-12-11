Мазепин подвел итоги квалификации «Гран-при Абу-Даби»
19:07
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал результат квалификации «Гран-при Абу-Даби». Он показал худшее, 20-е время.
«Тяжелая сессия, но возможности еще будут. Гонка — это всегда другой вызов, где появляются другие шансы в сравнении с квалификацией.
Конфигурация трассы новая, так что «Гран-при» получится интересным. Я и сегодня готов гоняться — не хочу ждать до завтра», — приводит слова Мазепина пресс-служба команда.
Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
Гонка состоится 12 декабря в 16:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.haasf1team.com/news/abu-dhabi-grand-prix-qualifying-recap-3
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