Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин подвел итог первого дня «Гран-при Испании».

«Думаю, что трасса становилась лучше с каждой сессией, немного обновился десятый поворот, где асфальт очень темный, нам нем остается пыль и масло. С каждым кругом появлялось больше резины. Сегодня только пятница, завтра у нас будет еще один заезд.

Я всегда учусь, когда выхожу на трассу, но сейчас мой уик-энд начинается с трех шагов назад в сравнении с тем периодом, когда я управлял другими машинами. Постепенно делаю шаги вперед. Если окажусь на шаг впереди по сравнению с тем, где я планировал начать, то сочту этот день хорошим — сегодня все было как обычно», — цитирует Мазепина официальный сайт «Хааса».

Мазепин показал последнее время в первой и второй практике «Гран-при Испании».

Четвертый этап «Формулы-1» проходит с 7 по 9 мая.