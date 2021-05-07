Мазепин подвел итог первого дня «Гран-при Испании»
Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин подвел итог первого дня «Гран-при Испании».
«Думаю, что трасса становилась лучше с каждой сессией, немного обновился десятый поворот, где асфальт очень темный, нам нем остается пыль и масло. С каждым кругом появлялось больше резины. Сегодня только пятница, завтра у нас будет еще один заезд.
Я всегда учусь, когда выхожу на трассу, но сейчас мой уик-энд начинается с трех шагов назад в сравнении с тем периодом, когда я управлял другими машинами. Постепенно делаю шаги вперед. Если окажусь на шаг впереди по сравнению с тем, где я планировал начать, то сочту этот день хорошим — сегодня все было как обычно», — цитирует Мазепина официальный сайт «Хааса».
Мазепин показал последнее время в первой и второй практике «Гран-при Испании».
Четвертый этап «Формулы-1» проходит с 7 по 9 мая.
Дополнительная информация:
https://www.haasf1team.com/news/spanish-grand-prix-friday-practice-recap-4
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