Мазепин прокомментировал итог квалификации «Гран-при Испании»
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итог квалификации «Гран-при Испании».
«На первой и последней попытке температура шин была такая как надо, а на второй было труднее. Но потом температуры были такими, как надо. Это наша вторая чистая квалификация, так что я доволен результатом.
С другой стороны, я еще недоволен балансом. По ощущениям, машина делает не совсем то, что я хочу от нее. Ею довольно трудно управлять. Нелегко удерживать ее на трассе, при этом пытаясь показать максимально сильный результат. Мне еще предстоит многое узнать», - приводит слова Мазепина официальный сайт «Хааса».
Мазепин занял последнее место в квалификации «Гран-при Испании». Четвертый этап «Формулы-1» проходит с 7 по 9 мая.
Дополнительная информация:
https://www.haasf1team.com/news/spanish-grand-prix-qualifying-recap-2
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