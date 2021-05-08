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Мазепин прокомментировал итог квалификации «Гран-при Испании»

19:30
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итог квалификации «Гран-при Испании».

«На первой и последней попытке температура шин была такая как надо, а на второй было труднее. Но потом температуры были такими, как надо. Это наша вторая чистая квалификация, так что я доволен результатом.

С другой стороны, я еще недоволен балансом. По ощущениям, машина делает не совсем то, что я хочу от нее. Ею довольно трудно управлять. Нелегко удерживать ее на трассе, при этом пытаясь показать максимально сильный результат. Мне еще предстоит многое узнать», - приводит слова Мазепина официальный сайт «Хааса».

Мазепин занял последнее место в квалификации «Гран-при Испании». Четвертый этап «Формулы-1» проходит с 7 по 9 мая.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/spanish-grand-prix-qualifying-recap-2

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