Мазепин поделился впечатлениями от первого дня «Гран-при Штирии»

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин поделился мнением о первом дне «Гран-при Штирии».

«Первые круги в первой практике получились намного спокойнее по сравнению с предыдущими этапами в Португалии, Баку и Монако. В целом, сегодня получился спокойный рабочий день. Утром я удивился, потому что ждал дождя, а его не было. Мы поработали на сухой трассе, кое-что поняли по поводу настроек, но я не уверен, что завтра мы воспользуемся этими знаниями из-за погодных условий и ожидаемого дождя.

В любом случае, я рад, несмотря на то, что не в состоянии контролировать некоторые факторы. Я многое узнал о поведении нашей машины в сухих условиях, нам предстоит понять, как работает болид во время дождя. Посмотрим, что нам принесет погода», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

В первой свободной практике Мазепин показал худший, 20-й результат, а во второй сессии занял 18-е место.

«Гран-при Штирии» проходит с 25 по 27 июня.