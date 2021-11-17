Мазепин поделился ожиданиями от «Гран-при Катара»

Пилот «Хаас» Никита Мазепин поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Катара».

«Гонка в Катаре будет интересной, потому что тут я провел свою первую гонку в Formula MRF в 2014 году. Мне нравится эта трасса, хотя я давно на ней не был. Многие воспоминания связывают меня с автодромом в Лосаиле. Мне нравятся вечерние гонки, Катар — особенное место, а благодаря ночному освещению он выглядит еще лучше», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

«Гран-при Катара» пройдет с 19 по 21 ноября. На автодроме в Лосаиле впервые в истории пройдет этап «Формулы-1».