Мазепин подал в суд на «Хаас» из-за задолженностей по зарплате

Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин сообщил о задолженностях по зарплате перед ним со стороны команды «Хаас».

«При расторжении контракта у «Хааса» была задолженность по зарплате передо мной за этот год. И они до сих пор не выплатили ее. Мне кажется, работодатель как минимум должен компенсировать зарплату до момента увольнения и, наверное, выплатить какое-то выходное пособие», — приводит слова Мазепина «Чемпионат».

Российский гонщик отметил, что уже подал документы в суд.

«Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. Это раз. Также надо понимать, что у нас было два независимых контракта. И разрыв соглашения с титульным спонсором «Уралкалием» не имел прямого влияния на мое будущее в команде. То есть они приняли два отдельных решения. Свои деньги я не видел, поэтому мы идем в суд. Это лично моя история. Документы в суд уже поданы», — отметил Мазепин.

23-летний россиянин выступал за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 «Ф-1» американская команда расторгла контракт с Мазепиным. Его место занял датчанин Кевин Магнуссен, который был боевым пилотом «Хааса» с 2017 по 2020 год.

Ранее Мазепин сообщил, что примет участие в ралли-рейде «Шелковый путь», который пройдет с 6 по 16 июля. Гонка стартует в Астрахани, пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж и закончится в Москве.