Мазепин планирует принять участие в ралли «Шелковый путь»

Представитель бывшего гонщика команды «Хаас» Никиты Мазепина сообщил, что россиянин намерен принять участие в ралли «Шелковый путь».

Мазепин выступит в категории мотовездеходов в классе T4. К соревнованиям гонщик готовится под руководством победителя ралли «Дакар» Сергея Карякина.

«Мазепин планирует принять участие в ралли «Шелковый путь», — приводит ТАСС слова представителя Мазепина.

Ралли «Шелковый путь» пройдет с 6 по 16 июля. Гонка стартует в Астрахани, пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж и закончится в Москве.

5 марта «Хаас» объявил о расторжении контракта с 23-летним Мазепиным.

Бывший пилот команды «Хаас», выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», россиянин Никита Мазепин намерен принять участие в ралли «Шелковый путь». Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель спортсмена.

Гонщик выступит в категории мотовездеходов в классе T4. К соревнованиям Мазепин готовится под руководством победителя ралли «Дакар» Сергея Карякина.

«Мазепин планирует принять участие в ралли «Шелковый путь», — сказал представитель гонщика.

Ралли «Шелковый путь» пройдет с 6 по 16 июля, маршрут будет приурочен к 350-летию со дня рождения императора Петра I и пройдет по городам, которые неразрывно связаны с его именем. Гонка возьмет старт в Астрахани, далее маршрут пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж, финиш будет организован в Москве.

5 марта «Хаас» объявил о расторжении контракта с 23-летним Мазепиным. Лучшим результатом гонщика является финиш на 14-м месте.