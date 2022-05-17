Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:57

Мазепин планирует принять участие в ралли «Шелковый путь»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Представитель бывшего гонщика команды «Хаас» Никиты Мазепина сообщил, что россиянин намерен принять участие в ралли «Шелковый путь».

Мазепин выступит в категории мотовездеходов в классе T4. К соревнованиям гонщик готовится под руководством победителя ралли «Дакар» Сергея Карякина.

«Мазепин планирует принять участие в ралли «Шелковый путь», — приводит ТАСС слова представителя Мазепина.

Ралли «Шелковый путь» пройдет с 6 по 16 июля. Гонка стартует в Астрахани, пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж и закончится в Москве.

5 марта «Хаас» объявил о расторжении контракта с 23-летним Мазепиным.

Бывший пилот команды «Хаас», выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», россиянин Никита Мазепин намерен принять участие в ралли «Шелковый путь». Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель спортсмена.

Гонщик выступит в категории мотовездеходов в классе T4. К соревнованиям Мазепин готовится под руководством победителя ралли «Дакар» Сергея Карякина.

«Мазепин планирует принять участие в ралли «Шелковый путь», — сказал представитель гонщика.

Ралли «Шелковый путь» пройдет с 6 по 16 июля, маршрут будет приурочен к 350-летию со дня рождения императора Петра I и пройдет по городам, которые неразрывно связаны с его именем. Гонка возьмет старт в Астрахани, далее маршрут пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж, финиш будет организован в Москве.

5 марта «Хаас» объявил о расторжении контракта с 23-летним Мазепиным. Лучшим результатом гонщика является финиш на 14-м месте.

Источник: https://tass.ru/sport/14647055
Формула-1
Никита Мазепин
0
Читайте также
Была ли свадьба у Курниковой и Иглесиаса: от поцелуя с «прыщавой малолеткой» до трех детей
Чемпионат мира по хоккею в Финляндии не нужен даже своим. Пустые трибуны, худшая посещаемость и отсутствие сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хорнер — о борьбе Ферстаппена и Леклера: «Все может решиться в последней гонке»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости