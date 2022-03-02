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Сегодня, 18:28

Мазепин открыл школу картинга для для детей и взрослых с ДЦП

Анна Горшкова
Корреспондент

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин открыл школу картинга для людей с детским церебральным параличом (ДЦП).

«Сегодня у меня особый день, поэтому хотелось бы поделиться хорошими новостями. Они сейчас не помешают.

Вместе с фондом «Подарок Ангелу», Иваном Бакаидовым и «Primo Karting» открыли инклюзивную школу картинга для детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями — «Формула свободы».

Многие вещи я не могу контролировать, но делаю и буду делать все, что в моих силах, чтобы сделать этот мир лучше и добрее. Движение — жизнь", — написал Мазепин в Instagram.

Ранее СМИ сообщали, что российского гонщика отстранят от участия в «Гран-при Великобритании».

Также во вторник, 1 марта, Международная автомобильная федерация объявила, что российские и белорусские гонщики будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов из-за ситуации на Украине.

Первый этап «Формулы-1» сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

Формула-1
Хаас
Никита Мазепин
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