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Мазепин опроверг слухи о конфликте с Миком Шумахером

04:14
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Пилот «Хаас» Никита Мазепин опроверг слухи о конфликте со своим партнером по команде, Миком Шумахером.

«Слухи — это правильное слово. Почти во всех случаях люди, которые говорят о таком, не имеют никакого отношения к команде. Как бы нам с Миком ни хотелось победить друг друга, мы не должны забывать, что мы в первую очередь работаем на команду и оба должны показывать хорошие результаты. Мы не можем позволить никаких трений между собой. У нас хорошие, продуктивные отношения, мы пытаемся помогать команде достигать необходимых результатов», — приводит PlanetF1 слова Мазепина.

Вчера, 31 июля Мазепин занял 19-е место в квалификации «Гран-при Венгрии». Шумахер не смог принять участие в квалификации из-за аварии в конце третьей свободной практики, немец стартует в гонке с последнего, 20-го места. Гонка состоится сегодня, 1 августа, начало — в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.planetf1.com/news/nikita-mazepin-driver-split-speculation/

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Иван Торопцев все материалы автора

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