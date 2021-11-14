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Мазепин — о спринт-квалификации: «Сражались с Миком, но начались проблемы с задними покрышками»

12:11
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о результате спринт-квалификации «Гран-при Бразилии». Он занял 20-е место.

«Мы выбрали шины «софт» — это был в каком-то смысле риск. Думаю, первые несколько кругов прошли достаточно хорошо. У меня появилась возможность сильно приблизиться к Мику, и мы на протяжении четырех поворотов сражались колесо в колесо. Я действительно почувствовал, что это хороший шанс, но, к сожалению, с этого момента начались проблемы с задними покрышками.

Я постарался использовать свою возможность и это не сработало. Если же смотреть на общую картину, на этой трассе нам довольно тяжело бороться с «Уильямсом» и «Альфа Ромео», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

Победу в спринт-квалификации одержал Валттери Боттас из «Мерседеса». Вторым стал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На третьей позиции Карлос Сайнс из «Феррари».

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/sao-paulo-grand-prix-sprint-recap

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Екатерина Савостина все материалы автора
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