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Мазепин о Мике Шумахере: «Мне он нравится, но на трассе мне все равно, с кем я гоняюсь»

15:37
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Пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал о своем отношении к партнеру по команде, Мику Шумахеру.

«Мне очень нравится Мик. Я считаю, что он — суперталантливый парень, который уже многого достиг в карьере. Но все это остается за пределами трассы. На трассе мне все равно, с кем я гоняюсь. Мик является моим соперником на трассе, и его машина — единственная в последних нескольких гонках, которую я мог обогнать. Но это никак не сказывается на моем личном отношении к Мику», — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Мазепина.

Мазепин и Шумахер выступают за «Хаас» с 2021 года. По ходу сезона-2021 россиянин и немец неоднократно конфликтовали из-за борьбы между собой на трассе.

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Иван Торопцев все материалы автора

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