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Мазепин не сможет выйти на трассу в третьей практике «Гран-при Катара» из-за технических проблем

14:55
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин полностью пропустит третью практику «Гран-при Катара», сообщает пресс-служба американской команды.

Мазепин не сможет появиться на трассе из-за технических проблем. В начале третьей сессии свободных заездов болид россиянина заглох на выезде из пит-лейн.

Напомним, что вчера Мазепин пропустил вторую практику из-за того, что на его болиде заменили шасси, которое он повредил в первой практике.

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Иван Торопцев все материалы автора
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