Мазепин не сможет выйти на трассу в третьей практике «Гран-при Катара» из-за технических проблем
14:55
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин полностью пропустит третью практику «Гран-при Катара», сообщает пресс-служба американской команды.
Мазепин не сможет появиться на трассе из-за технических проблем. В начале третьей сессии свободных заездов болид россиянина заглох на выезде из пит-лейн.
Due to the ongoing repairs on Nikita's car, he will not be returning to the track in this session. #HaasF1 #QatarGP #FP3 pic.twitter.com/asCHTD75pW— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 20, 2021
Напомним, что вчера Мазепин пропустил вторую практику из-за того, что на его болиде заменили шасси, которое он повредил в первой практике.
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