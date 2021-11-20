Мазепин не сможет выйти на трассу в третьей практике «Гран-при Катара» из-за технических проблем

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин полностью пропустит третью практику «Гран-при Катара», сообщает пресс-служба американской команды.

Мазепин не сможет появиться на трассе из-за технических проблем. В начале третьей сессии свободных заездов болид россиянина заглох на выезде из пит-лейн.

Due to the ongoing repairs on Nikita's car, he will not be returning to the track in this session. #HaasF1 #QatarGP #FP3 pic.twitter.com/asCHTD75pW — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 20, 2021

Напомним, что вчера Мазепин пропустил вторую практику из-за того, что на его болиде заменили шасси, которое он повредил в первой практике.