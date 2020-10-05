Мазепин может сменить Квята в «Альфа Таури»

Российский гонщик Никита Мазепин может сменить соотечественника Даниила Квята в «Альфа Таури» в следующем сезоне, сообщает Motorsport. Отец пилота бизнесмен Дмитрий Мазепин во время «Гран-при России» встретился с советником «Ред Булла» по автоспорту Хельмутом Марко. Мазепин-старший может оказать финансовую помощь «Альфа Таури», если его сын попадет в команду.

Мазепин в нынешнем сезоне выступает за «Хитек Рэйсинг» в «Формуле-2». Перед заключительным этапом в Бахрейне он занимает шестое место в таблице.

Квят занимает 14-е место в таблице «Формулы-1» в нынешнем сезоне, набрав 14 очков. Его партнер по команде Пьер Гасли идет десятым с 45 очками.