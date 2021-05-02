Мазепин извинился перед Пересом за блокировку
22:02
Гонщик «Хааса» Никита Мазепин заявил, что уже принес извинения пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу за то, что не заметил его во время гонки «Гран-при Португалии» и чуть не спровоцировал аварию.
«Все очень просто: это моя ошибка. Если честно, думал, что буду ехать сам по себе. Я не получил предупреждения со стороны команды, но тут не может быть оправданий. Просто моя ошибка. Я уже извинился перед Чеко», — приводит слова Мазепина официальный сайт «Ф-1».
За это Мазепину выписали пятисекундный штраф. Также было принято решение выписать ему и штрафной балл.
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