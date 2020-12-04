Мазепин: «Есть разочарование от того, что мои успехи связывают с деньгами отца»

Российский гонщик Никита Мазепин рассказал о том, как относится к людям, которые связывают его успехи с деньгами его отца — акционера компании «Уралкалий» Дмитрия Мазепина.

«Обидно ли мне, что мой успех многие связывают с богатством отца? Почему мне должно быть обидно читать, что мой отец — успешный, умный, целеустремленный человек. Обиды, конечно же, нет. Есть разочарование от того, что люди связывают мои успехи с деньгами отца. Я же уверен в себе. Я вижу свои результаты. И не думаю об этих разговорах. Я буду просто выполнять свою работу», — приводит РБК слова Мазепина.

За две гонки до конца сезона-2020 Мазепин занимает третье место в личном зачете «Формулы-2». С сезона-2021 россиянин будет выступать за команду «Формулы-1» «Хаас» в паре с Миком Шумахером — сыном семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера.