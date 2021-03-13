Мазепин чуть не попал в аварию в ходе утренних тестов
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин признался, что мог попасть в аварию во второй день предсезонных тестов.
«Хорошо известно, что, преследуя другие машины, болид теряет много прижимной силы. С учетом сокращенного количества тестов и того, что впереди меня было много машин, мне хотелось узнать, сколько прижимной силы я потеряю, потому я ехал вплотную за Джовинацци.
Я сделал это, чтобы получить опыт. Честно говоря, когда случился порыв ветра, я чуть не разбился. Это был тревожный момент», — приводит слова Мазепина GPFans.
Дебютант «Формулы-1» российский пилот «Хааса» Никита Мазепин финишировал седьмым во второй день тестов на трассе, проехав 75 кругов.
Предсезонные тесты проходят с 12 по 14 марта в Бахрейне.
Дополнительная информация:
https://www.gpfans.com/en/articles/62656/mazepin-almost-crashed-in-f1-downforce-experiment/
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