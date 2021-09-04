Мазепин: «Буду слушать моего босса и делать, как он говорит»

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как команда обсудила случившееся в квалификации «Гран-при Нидерландов», когда Мик Шумахер обогнал россиянина на прогревочном круге.

«Мы обсудили ситуацию с командой — и я пришел к одному четкому выводу. Тот алгоритм, о котором мне рассказали еще в Имоле, больше не действует. Я не в курсе, когда и как оно поменялось.

Поэтому нам стоит придумать новую схему, которая будет работать — поскольку я не собираюсь просто мириться с ситуацией. И нам требуется правило, которое оба пилота будут соблюдать всегда — а не только когда захотят. У нас часто говорят, что мы — молодая команда. Поэтому, я думаю, мы в силах со всем разобраться и стать после этого сильнее.

Видите ли, я — русский. И так уж сложилось, что мы — люди прямые. Я знаю свое место в команде. У меня есть руководитель, и я доволен ситуацией, когда надо следовать правилам — ведь это важно для команды. Иногда эти правила работают на тебя, иногда — против тебя. Но, по крайней мере, есть некое понимание того, как все должно происходить.

А вот когда люди начинают хитрить в борьбе за 19-е место — мне это не нравится. Думаю, это просто показывает истинное лицо человека. Я не хочу этого терпеть и хочу быть самим собой — вне зависимости от последствий. Но я буду слушать моего босса и делать, как он говорит, до последнего дня моей карьеры в «Ф-1». Надеюсь, этот день еще далеко», — цитирует Мазепина Motorsport.