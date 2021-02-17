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Мазепин поделился впечатлениями от своего первого рабочего дня на базе «Хааса»

17 февраля 2021, 23:27
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился впечатлениями от своего первого рабочего дня на базе команды в британском Банбери.

«Это мой первый день здесь, и я очень рад встретиться с командой, так как ожидание получилось очень долгим. К сожалению, из-за ограничений по причине пандемии я не мог приехать на базу раньше. День прошел замечательно: я прошел подгонку сиденья, встретился с инженерами. Теперь буду с нетерпением ждать Бахрейна», — сказал Мазепин в интервью пресс-службе команды.

Предстоящий сезон станет для Мазепина дебютным в «Формуле-1». Его напарником станет сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — Мик Шумахер.

Прошлый сезон Мазепин провел в чемпионате «Формулы-2», по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачете серии.

«Гран-при Бахрейна» откроет новый сезон «Формулы-1» и пройдет с 26 по 28 марта.

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