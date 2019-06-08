Майкл Латифи хочет видеть сына в "Формуле-1" в следующем году

Канадский бизнесмен Майкл Латифи рассчитывает, что его сын Николас окажется в "Формуле-1" уже в следующем году. 23-летний пилот является резервистом "Уильямса" и выступает в "Формуле-2".

– В отличие от Леклера, Расселла или Албона, которые оказались в картинге в 4-5 лет, Николас проводит лишь свой десятый гоночный сезон, – цитирует F1i Латифи-старшего. – Люди говорят о его возрасте, но забывают о его истории. Он начал заниматься картингом в 13 лет. Ему еще нужно набраться опыта. Он трудолюбив и старателен. "Уильямс" отлично подходит Николасу. Это команда-семья с хорошим послужным списком, которая умеет развивать молодых гонщиков – посмотрите на Жака Вильнева и Валттери Боттаса. Но Николасу нужно думать о "Формуле-2", ему необходимо оторваться в борьбе за титул. А в конце лета посмотрим. Его цель – перейти в "Формулу-1", хотя никаких гарантий нет. Некоторые пилоты в "Формуле-1" находятся под угрозой выхода, например, Кубица или Джовинацци.